لكي نعرف أسباب عجزنا؟

2020/10/05 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام مؤتمر لمناقشة كيفية الوصول الى الغاء الواسطة والمحسوبية والرشوة في دوائر الدولة، هل يمكن التفكير به وعقده في العراق اليوم.وإذا لم يستطيعوا عقده فما الافق الزمني لإمكانية تحقيق هذا الحلم .وهل يجدي هذا المؤتمر نفعاً فيما لو عقد وسطّرت اللجان مقرراته ووزّعتها على وسائل الاعلام ثمّ طواها النسيان في الارشيف […]

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