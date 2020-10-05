قرار للإدارة الكردية المدعومة من واشنطن: السماح للسوريين بمغادرة مخيم الهول

2020/10/05 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬تعتزم‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬السماح‭ ‬لآلاف‭ ‬السوريين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬المكتظ،‭ ‬بينهم‭ ‬عائلات‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬بالمغادرة‭ ‬إلى‭ ‬مناطقهم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الإثنين‭.‬ وقال‭ ‬رياض‭ ‬ضرار‭ ‬الرئيس‭ ‬المشترك‭ ‬لمجلس‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬الذراع‭ ‬السياسية‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬سيخرج‭ ‬السوريون‭ ‬من‭ […]

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