بعد عام من فوز اليمين في الانتخابات العامة / اورغواي: العاصمة تنتخب عمدة شيوعية - رشيد غويلب

2020/10/05 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب شهدت اورغواي في 27 أيلول انتخابات حكام تسع عشرة ولاية ورؤساء البلديات ومجالس المدن والبلديات.



وتميزت الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في أيار، وأجلت بسبب وباء كورونا، بنسبة مشاركة عالية بلغت 85 في المائة، رغم حالة الطوارئ الصحية.وأرغواي ناجحة نسبيًا في مكافحة الوباء.



وهناك أقل من 2000 حالة إصابة و47 حالة وفاة فقط.



ويعود ذلك اساسا للإنجازات الاجتماعية لحكومات اليسار والتوسع في السياسة الا ......





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