التطبيع مع الكيان الصهيوني: هل يحل الأزمة؟ - تاج السر عثمان

2020/10/05 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 بعد التطبيع الإماراتي البحريني مع اسرائيل ، صرح ترامب بأن " خمس دول أو ست دول اضافية تتأهب للتطبيع ، وأن ملك السعودية سيلحق بالمسيرة في الوقت المناسب، والواقع أن نتنياهو قرر ارجاء ضم الأراضي وليس ايقافه ، وليس كما جاء في مبررات التطبيع الإماراتي ، ومن أهداف التطبيع تدعيم موقع نتنياهو المهتز في خريطة السياسية الاسرائيلية، ودعم الحملة الانتخابية لترامب في أمريكا ، والحصول علي أسلحة أمريكية ......





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