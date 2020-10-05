المسكوت عنه في مسألة التعددية الثقافية - حسن مدن

2020/10/05 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن كما في السياسة، كذلك الحال في الثقافة، فإن القوي أو الغالب هو من صنع التاريخ.



إن الدعوة إلى التعددية الثقافية لا تنبع فقط من الرغبة في الاعتراف بواقع راهن قائم، من سماته تعدد روافد الثقافة الإنسانية المعاصرة، وإنما أيضاً من الرغبة في الاعتراف بأن للتعددية الثقافية تاريخاً يمتد بعيداً، لولاه ما كان للثقافة الإنسانية الغنى الذي هي عليه اليوم.واقع الحال يكشف عن أن طريقتي كتابة وتدريس تاريخ الثقاف ......





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