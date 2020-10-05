قصة السائق الكوردي الذي دهس 3 اشخاص من الناصرية

2020/10/05 | 23:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، قصة سائق كوردي من اهالي السليمانية، دهس 3 اشخاص من اهالي سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار "، بحادث مروري غير متعمد.

الناشطون، نشروا صورة تجمع والد السائق الكوردي الذي جاء لاهالي الضحايا في الناصرية لدفع ديات المتوفين " السيد عبدالموسوي وولده والشيخ ساير هاشم الشمساوي"، لكن اهالي الضحايا تنازلوا عن الديات وبلغت حينها 70 مليون دينار، اكراما لوالد السائق والكورد عموما، كما اقاموا مأدبة طعام كبيرة لاجل الضيف.

واضافوا: انها قصة واقعية وبحاجة الى التعميم والاشادة ليعم الخير في نفوس الجميع بكل الاوقات نستفاد منها.

PUKmedia خاص‌

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