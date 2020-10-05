ملا طلال: هذا ما فعله الكاظمي في ذي قار ولا صحة لـ فبركات المغرضين

2020/10/05 | 23:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء، الاثنين، توقيع الكاظمي العشرات من طلبات المواطنيين خلال زيارته الى محافظة ذي قار، مبيناً انه لا صحة لـ "فبركات" بعض المغرضين.

وقال ملا طلال في تدوينة، اطلع عليها "ديجيتال ميديا ان ار تي" ، اليوم (5 تشرين الاول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقّع العشرات من طلبات المواطنين خلال زيارته اليوم إلى الناصرية وتابعها شخصيا مع الوزراء المعنيين، بشكلٍ فوري".

واضاف ملا طلال ان الكاظمي "حمل معه عشرات (الطلبات) ألاخرى إلى بغداد تستوجب إجراءات أكثر، وهي محل إهتمام وحرص ومسؤولية".

وختم ملا طلال بالقول: "لا صحة بتاتا لـ"فبركات" بعض المغرضين".

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