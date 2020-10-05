الصحة تصدر امرا وزاريا بشأن خريجي جامعات ومعاهد اقليم كوردستان (وثيقة)

2020/10/05 | 23:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، أمراً وزاريا بتوزيع خريجي جامعات ومعاهد إقليم كردستان للعام 2018/ 2019 الدورين الأول والثاني.

وذكرت الوزارة في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (5 تشرين الاول 2020)، أن "هذا التوزيع جاء وفقا لأحكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 وتعديلاته، مع مراعاة إقرار قانون الموازنة لتهيئة التخصيص المالي لصرف رواتبهم".

وأكد البيان، أنه "لا تحسب مباشرتهم إلا بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وأن القوائم تشمل خريجي الكليات التقنية وكليات التمريض وخريجي إعداديات التمريض".

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