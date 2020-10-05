مسؤول صحي يكشف مخاطر تأخر الرواتب والتخصيصات التشغيلية

2020/10/05 | 23:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ لطيف جاسب الحجامي

تأخير دفع الرواتب و أثره في حياة المرضىٰ، و وجوب استثناء دوائر الصحة منه...

تأخير دفع الرواتب ظاهرة متكررة تحصل باستمرار و الجميع يتناولها من ناحية تأثيراتها السلبية الكبيرة في الحياة المعيشية للموظفين ، و رغم كون هذا الجانب مهم جداً و لكن هناك جانب آخر مهم جداً لا يتناوله احد و هذا الجانب له مساس كبير بحياة المرضىٰ، فمن المعروف ان مفردات الموازنة التشغيلية مرتبطة ارتباطًا وثيقا بالرواتب و تدفع معها، و رغم ان تلك التخصيصات لا تفي بالغرض و لكن مع ذلك لها مساس كبير بأرواح الناس، فهناك امور كثيرة مهمة جداً متوقفة على تلك التخصيصات و من أمثلتها:

⁃ شراء الاوكسجين الطبي يومياً.

⁃ شراء الكثير من الادوية المهمة و المنقذة للحياة.

⁃ شراء احتياجات العمليات الجراحية المختلفة.

⁃ شراء المواد المختبرية و الشعاعية المختلفة.

⁃ شراء مواد الغسيل الكلوي.

⁃ وقود سيارات الاسعاف و تصليحها و إدامتها.

⁃ دفع اجور العمال اليوميين و الذين بعضهم يترك العمل عند تأخر دفع اجوره مما ينعكس سلبًا على مستوى النظافة في المستشفيات و المراكز الصحية و التخصصية.

⁃ شراء مواد طب الاسنان و تصليح الاجهزة.

⁃ صيانة المباني بشكل مستمر والكهرباء و شبكات الصرف الصحي و الماء و ماشابه ذلك.

⁃ شراء عدد الوقاية للعاملين و خصوصا ما يتعلق بفايروس كورونا و المعقمات و المطهرات.

والقائمة طويلا جدا لا اريد الخوض فيها اكثر مراعاة ً للاختصار.

في ضوء كل ما ذكرت و ما لم اذكر يتوجب على السادة المختصين استثناء رواتب دوائر الصحة و تخصيصاتها من اي تأخير او استقطاع.

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