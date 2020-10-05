وفاة أحد أبرز أصحاب المواكب الحسينية في النجف الأشرف

2020/10/05 | 23:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نعى محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، وفاة {كامل أبو كلل} أحد أبرز أصحاب المواكب الحسينية في المحافظة.

وقال الياسري في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة خادم الامام الحسين عليه السلام الحاج كامل ابو كلل".

واضاف "إننا إذ نعرب عن حزننا العميق لاسرة الفقيد ونتقدم بالعزاء لذويه ومحبيه سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه مع الامام الحسين واهل بيته الكرام (صلوات الله عليهم أجمعين) في جنات الخلد ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وفاء الفتلاوي

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