مصور:كربلائي ينقذ حياة زائر بصري بعد سقوطه على

2020/10/05 | 23:23 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مدينة الإمام الحسين ( عليه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصور:كربلائي ينقذ حياة زائر بصري بعد سقوطه على " سيخ معدني " إخترق قلبه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
السلام ) الطبية في كربلاء المُقدسَة ،
الإثنين ، عن " نجاح أحد اطبائها في
إنقاذ حياة زائرُ من مُحافظة البصرة
يبلغ من العمر 24 عاماَ بعد سقوطه على سيخ
معدني ( شيش
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصور:كربلائي ينقذ حياة زائر بصري بعد سقوطه على " سيخ معدني " إخترق قلبه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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