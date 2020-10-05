مصور:كربلائي ينقذ حياة زائر بصري بعد سقوطه على

2020/10/05 | 23:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدينة الإمام الحسين ( عليه

السلام ) الطبية في كربلاء المُقدسَة ،

الإثنين ، عن " نجاح أحد اطبائها في

إنقاذ حياة زائرُ من مُحافظة البصرة

يبلغ من العمر 24 عاماَ بعد سقوطه على سيخ

معدني ( شيش

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