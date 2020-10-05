2020/10/05 | 23:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم الاثنين، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 460 نقطة، مع التفاؤل إزاء الحالة الصحية للرئيس دونالد

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