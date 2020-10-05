ترامب سيعود للبيت الأبيض.. وطبيبه: حالته جيدة وسنراقبه 10 أيام

2020/10/05 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الفريق الطبي الذي يعالج الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مستشفى والتر ريد العسكري، قرب العاصمة واشنطن، الإثنين، أنه "في حالة جيدة"، وسيخضع للمراقبة لمدة 10 أيام، بعد خروجه المتوقع من المركز الطبي، الإثنين، وعودته للبيت الأبيض

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