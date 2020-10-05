الاعلام الأمني: قرية في ديالى تعرضت الى قصف بالهاون وهذه خسائرها

2020/10/05 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن إصابة مدنيين اثنين بسقوط قنابر هاون في ديالى .

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقاه " ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (5 تشرين الاول 2020) إن "مدنيين أثنين، اصيبا بسقوط ٦ قنابر هاون على قرية الإصلاح في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى".

وكان اللواء 110 بالحشد الشعبي اعلن في وقت سابق من الاثنين، انه احبط هجوما لتنظيم داعش شمال شرق محافظة ديالى.

وقال اللواء في بيان :"قامت مجموعة من "فلول داعش الإرهابي" باطلاق قنابر هاون على قرية المعدان في اطراف ناحية السعدية، وكانت منطقة الاطلاق المعادية بعيدة عن اماكن انفتاح القطعات".

واضاف البيان "وردت قوة من اللواء 110 بالحشد الشعبي على العجلة بنيران المدفعية ولاذت المجموعة الإرهابية بالفرار، و لا توجد اية خسائر بشرية."

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