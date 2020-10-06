فرقة العباس القتالية تكشف مهامها ضمن خطة الزيارة الأربعينية

2020/10/06 | 00:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء المقدسة – واع – عباس كاظم

كشفت قيادة فرقة العباس القتالية، اليوم الاثنين، عن مهامها ضمن خطة تأمين زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وقال المشرف على الفرقة ميثم الزيدي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن فرقة العباس القتالية تدخل ضمن الخطة الأمنية التي وضعتها قيادة عمليات كربلاء، مبينا ان انتشار الفرقة كان على مداخل كربلاء الثلاثة ، بغداد وبابل والنجف الاشرف .

واضاف الزيدي، أن خمسة آلاف مقاتل ضمن فرقة العباس اشتركوا في تأمين الزيارة منهم أربعة آلاف أنيطت لهم واجبات غير قتالية بمهمة تفتيش الزائرين واخرى واجبات استخبارية وطيران مسيّر وكذلك واجبات خدمية اخرى .

واوضح، أن خطة قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي يشرف عليها لواء علي الاكبر وتتكون من ثلاثين الف مقاتل توزعوا على محيط كربلاء الخارجي، نافيا في الوقت ذاته وجود مخطط ارهابي لاستهداف الزائرين على طريق بغداد كربلاء.

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