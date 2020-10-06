2020/10/06 | 00:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل حشد من زوار محافظة ذي قار، الاثنين، الى ساحة التظاهر في محافظة كربلاء.



وحصل "ناس" (5 تشرين الاول 2020)، على فيديو، لمسير زوار محافظة ذي قار اثناء وصولهم الى ساحة التظاهر المركزية بمحافظة كربلاء، حيث الطريق نحو ضريح الامام الحسين، للمشاركة باحياء مراسيم زيارة الاربعين.

وردد الزوار هتافات فخر واستذكر لضحايا احتجاجات تشرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زوار ذي قار يصلون إلى ساحة تظاهر كربلاء في الطريق نحو ضريح الإمام الحسين (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زوار ذي قار يصلون إلى ساحة تظاهر كربلاء في الطريق نحو ضريح الإمام الحسين (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).