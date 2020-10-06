2020/10/06 | 00:09 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب أمجد عطوان يعود لصفوف الشرطة بعد فسخ عقده بالتراضي مع الكويت الكويتي

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