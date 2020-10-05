الصحة الأميركية تؤكد: كورونا ينتقل لمسافة أبعد من مترين

2020/10/06 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدلت "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (CDC)، الإثتين، توصيتها المتعلقة بانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد عن طريق الهواء، قائلة إنه يمكن أن ينتقل من الشخص المصاب به لمسافة أبعد من ستة أقادم (1.8 متر)، وهو ما كانت دراسات طبية قد أشارت إليه مؤخرا

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