توقعات الأمطار ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في العراق

2020/10/06 | 00:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير آخر التوقعات الجوية، الأثنين، إلى انخفاض في درجات الحرارة واعتدال في الطقس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في وسط وشمال وغرب البلاد، ومن يوم الاربعاء في مدن الجنوب.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، عبر تدوينة بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (5 تشرين الأول 2020): "لا توجد حالة جوية ممطرة لغاية منتصف الاسبوع المقبل على اقل تقدير عدا بعض الزخات من الامطار متوقعة الاربعاء المقبل شرق دهوك ليلا".

وأضاف عطية، "المزيد من انخفاض درجات الحرارة والاعتدال يوم غد في وسط وشمال وغرب البلاد.



اما مدن الجنوب فسيكون الانخفاض والاعتدال في الطقس اعتبارا من يوم الاربعاء بفارق مابين (2- 3) درجة مئوية عن هذا اليوم الذي سجلت فيه مناطق الجنوب مابين (40-41) درجة مئوية" .

وأشار إلى ان "الرياح في عموم المدن تكون مستقرة على الاتجاه الشمالي الغربي والشمالي الشرقي.



عدا مدن البصرة وميسان وذي قار (نهار غد الثلاثاء تكون شرقية او شمالية شرقية) تتحول مساء الى شمالية غربية بالتدريج" .

وتابع المتنبئ الجوي، "كذلك هناك بعض السكون متوقع في الرياح خلال الايام المقبلة في الانبار وبعض مناطق جنوب غرب البلاد".

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