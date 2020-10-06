ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم الاربعاء المقبل

2020/10/06 | 00:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي ، اليوم الاثنين ، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الاربعاء المقبل .وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوائلي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” ادارة المحافظة قررت تعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الحكومية لاتاحة الفرصة للموظفين لاحياء اربعينية الامام الحسين […]

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