2020/10/06 | 00:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت السلطات الصحية في فرنسا، إن عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة الذين يتلقون العلاج من مرض "كوفيد-19" تجاوز حاجز 1400 حالة للمرة الأولى منذ 28 آيار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرضى كورونا بالرعاية المركزة في فرنسا يتجاوزون 1400) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرضى كورونا بالرعاية المركزة في فرنسا يتجاوزون 1400) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).