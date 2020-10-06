في فصل عشائري.. أكراد يتفاجئون برد ذوو الضحايا وهذا ما حصل

2020/10/06 | 00:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في واقعة نادرة تعكس واقع العراقيين المتشبثين بحب بلادهم بلاد الرافدين مهما اختلفت الانتماءات والمذاهب ومحاولات إثارة الفتن الطائفية والقومية.

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