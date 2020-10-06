قصة جريمة ال-كافر- احمد شيروان !!! - سمير نوري

2020/10/06 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_نوري اعلان جريمة احمد شروان بحق الشرطة وحكومة كردستان! لقد عذبتني عندما لم يكن عمري أكثر من 15عام بتهمة الإلحاد والكفر.



العار عليكم !رسالة مفتوحةإلى موظفي مركز شرطة ال"راستي" وسجن النساء والشباب في أربيلربما لن تتذكرني ، لكنني لن أتخلص من ذكرياتك.



أقوم بتحديث الليل بذكريات محفورة في ذاكرتي.أتيتم إلى منزلنا وأخذتني في ملابس النوم الخاصة.



توسلت ، لكنك لم تستجيب لطلباتي.لأنه عندما يعطي ......





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