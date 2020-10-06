مذكرة تفاهم بين المجلس الاستشاري المركزي الايزيدي في المانيا ومنظمة يزدا العالمية

2020/10/06 | 00:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسر المجلس الاستشاري المركزي الايزيدي ومنظمة يزدا بإعلان توصلهما لاتفاق تاريخي للتعاون والعمل بين المؤسستين، من خلال هذه الشراكة المهمة سيكون بإمكان المؤسستين تكثيف جهودهما من اجل تحقيق اهدافهما في الدفاع عن الايزيديين أينما كانوا، والمطالبة بحقوقهم المشروعة والدفاع عنهم كلتما تطلب الامر.اهم النقاط التي سيتم العمل عليها: 1.الاعتراف الدولي بالابادة الجماعية ضد …

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