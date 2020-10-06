2020/10/06 | 00:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – دعا النائب رياض التميمي ،الثلاثاء ،رئيس الوزراء لعقد اجتماعات على مستوى النواب والمحافظين والوحدات الادارية.وقال التميمي في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”انه “من الضروري في الفترة الحالية ان يتم عقد اجتماعات منفصلة في كل محافظة تضم المحافظين ونواب تلك المحافظات اضافة الى رؤساء الوحدات الادارية بهدف الوقوف على الواقع”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التميمي يدعو رئيس الوزراء لعقد اجتماعات على مستوى النواب والمحافظين والوحدات الادارية المركز الخبري الوطني.

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