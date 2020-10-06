خبير اقتصادي : ثلاث جهات تستحوذ على 54 % من نسبة الرواتب الحكومية

2020/10/06 | 00:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن معدل رواتب القطاع العام الشهرية لغاية تموز 2020 بلغ 3.3 ترليون دينار شهريا، تمثل رواتب الموظفين على الملاك الدائم وغير المنتمين للشركات او المديريات ذات التمويل الذاتي .وقال العبيدي لـ(المستقلة) أن ثلاث جهات تحوز على نسبة 54% من مجمل الرواتب الحكومية وبمعدل شهري يبلغ 1.8 ترليون دينار.[…]

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