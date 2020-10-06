2020/10/06 | 00:56 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يصد تعرضا لـ"داعش" في ناحية الملتقى بكركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الوكالة الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/06 | 00:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الوكالة الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يصد تعرضا لـ"داعش" في ناحية الملتقى بكركوك) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يصد تعرضا لـ"داعش" في ناحية الملتقى بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).