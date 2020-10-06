حملة ترامب الانتخابية تعلن قراره بشأن المناظرة الرئاسية القادمة

2020/10/06 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن، تيم مورتاه، المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية، الاثنين، أن الرئيس الأميركي ينوي المشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية أمام منافسه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن.

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