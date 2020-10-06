ثلثين بلاسخارت عالخال - زكي رضا

2020/10/06 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زكي_رضا في مقر ميليشيا الحشد الشعبي الذي يتزيّن بصورتي المحسوبين على قائمة الإرهاب، الجنرال الإيراني قاسم سليماني و "العراقي" ابو مهدي المهندس واللذان قتلا بطائرة مسيّرة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وقفت جينين بلاسخارت ممّثلة الأمين العام للأمم المتحدة مع المصنّف على قائمة الإرهاب وقاتل المتظاهرين السلميين عبد العزيز المحمدّاوي "ابو فدك" والملّقب بالخال، لتبحث معه الوضع الأمني بالعراق وتطوارته مثلما صرّ ......





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