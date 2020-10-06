مصر تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

2020/10/06 | 02:02 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متسوقون يضعون كمامات داخل مركز تسوق في القاهرة يوم 25 سبتمبر أيلول 2020.تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترزالقاهرة (رويترز) - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم الاثنين تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات مقابل 108 إصابات و11 وفاة يوم الأحد.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان ”إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين هو 103781 حالة من ضمنهم 97398 حالة تم شفاؤها و5990 حالة وفاة“.كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو حزيران.كما سمحت منذ 21 سبتمبر أيلول بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.إعداد علي خفاجي للنشرة العربية

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