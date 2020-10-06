بعد خروجه من المستشفى.. ترامب يصل البيت الأبيض

2020/10/06 | 02:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقلعت الطائرة الرئاسية الأميركية،مساء الاثنين، لتنقل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي غادر مستشفى والتر ريد واتجه صوب البيت الأبيض.

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