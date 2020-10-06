أعلنت وفاة والدتها كذبًا وتفكر فى إعتزال الفن للمرة الثانية.. فنانة سعودية تثير الجدل

2020/10/06 | 02:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ حذفت الفنانة السعودية حلا نورة، جميع صورها وفيديوهاتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، موضحة أنها تفكر فى إعتزال الفن وإرتداء الحجاب بسبب ضغط أهلها عليها.ونشرت حلا ، مقطع فيديو ، ظهرت خلاله وهى ترفع شعرها لأعلى ، وإنهالت عليها التعليقات ما بين المؤيد لها فى إعتزالها الفن […]

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