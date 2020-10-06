إحذروا خدعة اخرى امقتدى الصدر! - عادل احمد

2020/10/06 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_احمد احذروا خدعة أخرى لمقتدى الصدر!مرة أخرى يحاول مقتدى الصدر ركوب موجات الاحتجاجات والتظاهرات الجماهيرية.



يحاول خنق الحركة الراديكالية و ابعاد صوت المطالبات الحقيقية للجماهير العمالية والطبقة الكادحة والمحرومين، عن طريق ذرف دموع التماسيح الكاذبة لعدم تحقيق مطالب المتظاهرين منذ بدأ الاحتجاجات والتظاهرات من عام 2011 والى يومنا هذا.



و يقدم نفسه كراعي ومدافع غيور، عن المطالب الجماهير المحرومة ......





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