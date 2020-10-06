تحية عسكرية من شرفة البيت الأبيض.. لقطات توثق مغادرة ترامب المستشفى

2020/10/06 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، المستشفى وسط ترقب الكثيرين لرؤيته، بعد تلقيه الرعاية الصحية عقب إصابته بمرض كوفيد-19.

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