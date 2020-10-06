الكاظمي من الناصرية: شهداء تشرين فخر العراق ..تأسيس صندوق لإعمار ذي قار

2020/10/06 | 03:21 - المصدر: الصباح

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ذي قار ـ الصباح: حازم محمد حبيب

قرر مجلس الوزراء أمس الاثنين، تأسيس صندوق خاص بإعمار محافظة ذي قار، كما أصدر أمراً باستثناء المحافظة من اجراءات تمويل المشاريع، وترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقب وصوله مدينة الناصرية صباح أمس، الجلسة الاستثنائية للمجلس التي خصصت لمناقشة الواقع الخدمي والمعيشي لمحافظة ذي قار والنهوض به.

وأصدر المجلس حزمة من القرارات، من بينها، قيام وزارة التخطيط بإدراج عدة مشاريع ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بحسب الآتي: تطوير وتحديث وتأثيث المحاور والشوارع الرئيسة في مدينة الناصرية، إنشاء شوارع رئيسة ورابطة في أحياء مدينة الناصرية، الإسراع بإنجاز مشروع مستشفى الحوراء والمستشفى التركي، الإسراع في إنجاز (المدينة الصناعية ومشروع مصفى ذي قار).

كما قرر المجلس، تشكيل فريق برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، ويتولى الفريق مراجعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في محافظة ذي قار.

وأجرى الكاظمي، جولة تفقدية في مدينة الناصرية، اطلع خلالها على الواقع الخدمي والأمني فيها، وخلال لقائه عدداً من شيوخ العشائر في المحافظة، كشف الكاظمي، عن وجود مئتين وسبعين مشروعا متلكئا في محافظة ذي قار، لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بالفساد وسوء الإدارة، متعهداً بمعالجتها قدر المستطاع، كما التقى الكاظمي، مجموعة من اسر شهداء تظاهرات تشرين، وأكد أن «شهداء تشرين هم فخر للعراق، لأنهم خرجوا من أجل الوطن».

في سياق متصل، أوضح الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، في حديث لـ«الصباح»، ان فكرة رئيس مجلس الوزراء بتأسيس صندوق اعمار ذي قار، ستنضج بصورة متكاملة بعد إقرار موازنة 2020»، معلناً «تخصيص 10 مليارات دينار من وزارة الاتصالات خارج الخطة لمحافظة ذي قار».

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