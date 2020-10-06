كاميرات حرارية لتأمين حركة الزائرين

2020/10/06 | 03:21 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

مع ذروة الزيارة الاربعينية للامام الحسين (ع) التي توافق في العشرين من شهر صفر كثفت الجهات الامنية جهودها لتأمين حركة الزائرين وادخلت تقنيات متطورة تستخدم لأول مرة لانجاح مراسيمها.

شملت هذه المنظومة الجديدة كاميرات حرارية تقوم بتتبع حركة الزائرين خلال مشيهم وزيارتهم فضلا عن قدرتها على تتبع العصابات الارهابية من خلال الاتصالات لمنعهم من ارباك الوضع الأمني واستهداف مراسيم الزيارة.

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