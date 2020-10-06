حراك برلماني لإكمال «المرحلة الأولى» من ميناء الفاو

2020/10/06 | 03:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: هدى العزاوي

أبدت لجان مختصة في مجلس النواب؛ دعمها لإكمال المرحلة الأولى من ميناء الفاو التي تتمثل بإنشاء خمسة أرصفة، والانطلاق بعد ذلك لإنجاز المشاريع الملحقة بالميناء.

رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية الدكتور وليد السهلاني أكد في حديث لـ«الصباح»، أن «هناك دعما من قبل اللجنة من أجل إكمال المرحلة الأولى من ميناء الفاو»، مطالبا بالإسراع بتوقيع العقد مع شركة «دايو» الكورية وفق الشروط والسياقات القانونية لكون ميناء الفاو الكبير سيحقق أرباحا كبيرة في ميزانية المدفوعات من خلال توفير الآلاف من فرص العمل.

ونوه السهلاني بأنه من أهم الوسائط التي تحدد القدرة الاقتصادية للبلد إذا ما تم استكمال المرحلة الأولى بخمسة أرصفة مع البنى التحتية مع النفق مع خط النقل البري الذي يربط الخط السريع، ليجري بعدها التحرك نحو مشاريع مهمة؛ منها «القناة الجافة» والربط السككي ومشروع قطار بغداد الذي اخذ بالتحرك الآن.

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