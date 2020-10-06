قرغيزستان.. متظاهرون يستولون على السلطة ويحررون الرئيس السابق من السجن

2020/10/06 | 03:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عدّة أنّ متظاهرين مناهضين للحكومة القرغيزية استولوا، فجر الثلاثاء، على مبنى البرلمان والإدارة الرئاسية في بشكيك، وأشار شهود عيون إلى إطلاق سراح الرئيس السابق من سجنه.

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