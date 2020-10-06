بعد عودته للبيت الأبيض.. ترامب للأميركيين: لا تتركوا الفيروس يتحكم في حياتكم

2020/10/06 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد وصوله البيت الأبيض، مساء الإثنين، الأميركيين إلى عدم الخوف من فيروس كورونا المستجد، وقال إنه سيتم طرح اللقاحات في وقت قريب

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