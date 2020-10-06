الدوري الإنكليزي.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع كافاني

2020/10/06 | 04:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي تعاقده مع مهاجم منتخب الأوروغواي ونادي باريس سان جرمان سابقا، أدينسون كافاني، الاثنين.

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