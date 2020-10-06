ترامب يستعمل علاجا تنتجه شركة “الحكمة” أردنية

2020/10/06 | 05:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعمل دواء الـ Dexamethasone في العلاج من مرض كورونا الذي أعلنت إصابته فيه ليل الخميس الجمعة.والديكساميثازون (Dexamethasone) هو: كورتيكوستيرويد (Corticosteroids)، يشبه الهرمون الطبيعي الذي تنتجه الغدد الكظرية في الجسم، وغالبا ما يتم استخدامه لاستبدال هذه المادة الكيميائية عندما لا ينتج الجسم ما […]

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