‏ترامب في البيت الابيض بلا كمامة بعد خروجه من المستشفى

2020/10/06 | 05:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نزع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، كمامته عند وصوله إلى البيت الأبيض، بعد تلقي العلاج من كوفيد-19 في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لمدة 3 ليال.ووصل ترامب إلى البيت الأبيض بعد خروجه من مستشفى وولتر ريد العسكري، حيث سيواصل علاجه بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.وخرج ترامب من بوابة المستشفى […]

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