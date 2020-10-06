2020/10/06 | 05:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة وبينها أسهم شركة الدواء الذي تناوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعلاج من فيروس كورونا، وذلك إثر الإعلان عن قرب مغادرته المستشفى.وشهدت الأسواق المالية يوم الاثنين، تعافيا من تراجعات جلسة سابقة مع توقع المستثمرين تحفيزا ماليا جديدا، وبعد أنباء أن ترامب سيغادر المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بعد إصابته بفيروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مغادرة ترامب للمستشفى ترفع الأسهم الأميركية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مغادرة ترامب للمستشفى ترفع الأسهم الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).