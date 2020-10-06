بعد الخطوة العُمانية.. واشنطن تدعو العالم لتجنب إعادة العلاقات مع نظام الأسد

2020/10/06 | 05:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الإثنين، جميع الدول على عدم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، أو رفع مستوى هذه العلاقات، أو التعاون الاقتصادي معه

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