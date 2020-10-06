قصة أخطر جاسوسة مصرية عملت لصالح إسرائيل

2020/10/06 | 05:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مع دخول ذكرى انتصار مصر في حرب 6 أكتوبر 1973، يتذكر العديد من المصريين قصص الجواسيس التي كشفت عنهم المخابرات المصرية ومن أبرزهم، هبة سليم تعتبر هبة سليم من أخطر الجاسوسات العربيات اللواتي عملن لصالح جهاز “الموساد”، لدرجة أن صورتها اليوم تتصدر مبنى الجهاز نظرا لخدماتها التي قدمتها لإسرائيل أصبحت، هبة عبد الرحمن سليم، […]

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