عودة ترامب للبيت الأبيض تؤثر في أسعار النفط وأسواق المال 

2020/10/06 | 06:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار النفط وأسواق الأسهم تحسنا ملحوظا، الثلاثاء، بعد أن غادر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب المستشفى ليعود إلى البيت الأبيض.

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