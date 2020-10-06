بعد اختفائها في الأقصر.. النائب العام يعلن الإفراج عن صحفية مصرية

2020/10/06 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب العام المصري حمادة الصاوي الإفراج عن الصحفية بسمة مصطفى، والتي قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، حبسها ١٥ يوما على ذمة التحقيق.

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