فيروس كورونا لا ينتشر بهذه الأماكن

2020/10/06 | 07:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / مع وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم الآن إلى أكثر من 35 مليون حالة ، يعمل العلماء على مدار الساعة لفهم كيفية انتشار الفيروس.والآن يزعم خبراء من جامعة “كاليفورنيا” أن الفيروس لا ينتشر من خلال لمس الأسطح مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة، بحسب ما نشرت صحيفة ” ديلي ميرور” البريطانية.قالت […]

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