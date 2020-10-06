"العائلة المنكوبة".. شقيقا المصارع الإيراني أفكاري في الحبس الانفرادي

2020/10/06 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أقل من شهر على إعدام السلطات الإيرانية للمصارع نويد أفكاري، كشف موقع "إيران واير" المعارض عن استمرار طهران توقيف شقيقي أفكاري في الحبس الانفرادي.

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