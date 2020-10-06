رئيسة وزراء نيوزيلندا: هزمنا «كورونا» للمرة الثانية

2020/10/06 | 07:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن، أمس الاثنين، رفع القيود التي كانت قد فُرضت في أوكلاند لمواجهة موجة ثانية من جائحة كوفيد-19، قائلة إن بلادها تغلبت الآن على الفيروس «مرةً أخرى».واثر فرض إغلاق مشدد على المستوى الوطني بين أواخر آذار وأواخر أيار، ساد اعتقاد بأنّ البلاد على وشك القضاء على الفيروس في مرحلة ما بعد مرور مئة ويومين بدون تسجيل أي عدوى. غير أن بؤرةً جديدة للوباء ظهرت في اوكلاند في آب مما أجبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1,5 مليون نسمة على الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا حتى بداية ايلول.وبظل عدم وجود حالات إصابة مؤكدة جديدة في أوكلاند منذ 12 يوما، قالت أردرن إنّ الفيروس بات الآن تحت السيطرة وهنّأت السكان على تحمّلهم حجْراً ثانياً.وصرّحت زعيمة حزب العمّال «لقد تمسك سكان أوكلاند ونيوزيلندا بالخطة التي نجحت مرتين الآن، وتغلّبوا على الفيروس مرة أخرى».ويأتي هذا النجاح في وقت مناسب بالنسبة إلى أردرن، إذ إنّ الناخبين دعيوا إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة في 17 تشرين الأوّل. وتُعتبر حظوظ أردرن بالبقاء على رأس الحكومة مرتفعة.

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